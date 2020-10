Trento: frodi informatiche, disarticolato gruppo criminale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Trento hanno disarticolato un sodalizio di cyber criminali composto da 12 soggetti ritenuti responsabili di aver sottratto 600mila euro frazionati e riciclati attraverso società italiane, Bulgare, polacche, ungheresi, Slovene e del Regno Unito. Si chiama la tecnica del Bec (Business email compromise: truffa della compromissione della email aziendale) ed è uno dei più innovativi sistemi utilizzati per perpetrare frodi informatiche: attraverso sofisticati sistemi di hackeraggio, vere e proprie bande di cyber criminali prendono di mira le caselle di posta elettronica di aziende e professionisti, per controllarle segretamente e fare in modo che riescano a inviare messaggi ai loro clienti, vittime delle “truffe”, per dirottare pagamenti relativi all’acquisito di bene e servizi nelle mani dei sodalizi criminosi. Questa volta nella “rete informatica” della c.d. “criminalità 2.0” sono finite una società trentina (fornitore) del settore siderurgico ed una società bosniaca (cliente), che da alcuni mesi portavano avanti una trattativa per la cessione, da parte dell’azienda italiana, di un costoso macchinario industriale. Le indagini, delegate dalla Procura Distrettuale di Trento alla Polizia di Stato di Trento ed al Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza trentina, che si sono avvalsi della collaborazione tecnica della Polizia Postale e di finanzieri Cfda (Computer Forensics and Data Analysis), hanno permesso di disvelare sia l’innovativo sistema di frode informatica che l’articolata struttura costruita, in Italia e all’estero, per riciclarne i proventi illeciti, facendone perdere le tracce. (segue) (Ren)