Roma: operazione Etna, arrestati tre "professionisti" di rapine in banca

- Si è conclusa ieri un'operazione antirapina della Polizia di Stato denominata "Etna", nell'ambito di una complessa attività investigativa coordinata dal pool Reati contro il patrimonio della Procura della Repubblica di Roma. La squadra Mobile di Roma ha eseguito tre misure cautelari emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, dopo aver individuato e ricostruito le vicende criminose di soggetti di origine catanese, dei quali alcuni stanziali su Roma ma sempre in contatto con la Sicilia, che rapinavano banche nella zona sud della Capitale. Agli arrestati, di età compresa tra i 38 ed i 61 anni, tutti con precedenti di polizia specifici in materia di reati contro il patrimonio e che hanno operato nei quartieri meridionali capitolini, sono contestati i delitti di furto e rapina aggravata per una serie di episodi avvenuti a Roma nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2019. (segue) (Rer)