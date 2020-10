Roma: operazione Etna, arrestati tre "professionisti" di rapine in banca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le investigazioni, che hanno portato all'operazione "Etna" - proprio per l'origine catanese degli arrestati - hanno preso spunto da alcune rapine in banca registrate nel quadrante sud-est della città, sempre con le stesse modalità: uno o due soggetti, anche senza armi, una volta all'interno delle banche, per svuotare le casseforti dei bancomat, aprivano con riproduzioni di chiavi realizzate in precedenza da "specialisti", le porte di sicurezza e/o di servizio, per poi allontanarsi di corsa dopo aver aggredito i dipendenti e portato via il denaro. Al termine delle indagini è stato possibile definire i ruoli svolti da ciascun indagato. Ai tre sono contestate tre rapine, un tentato furto aggravato ed una rapina aggravata – ai danni di altrettanti istituti di credito, avvenuti nel quartiere Centocelle nei mesi di luglio del 2018 e del 2019 e un'altra rapina nel quartiere Tuscolano, dal bottino rilevante tanto da far lievitare la somma complessivamente asportata dalla banda a ben oltre 150 mila uro. (segue) (Rer)