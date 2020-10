Regno Unito: il governo dovrà aumentare le tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno studio dell'Istituto per gli studi fiscali britannico (Institute for Fiscal Studies), il cancelliere dello Scacchiere britannico dovrà aumentare le imposte di oltre 40 miliardi di sterline all'anno (quasi 45 miliardi di euro) entro il 2025 per evitare la spirale dell'aumento del debito pubblico. Lo studio osserva come la quantità di prestiti richiesti al mercato dal governo britannico quest'anno sta per raggiungere la ragguardevole quantità di 350 miliardi di sterline (quasi 390 miliardi di euro), circa il 17 per cento del Pil, il ché è il dato più alto in tempo di pace in oltre tre secoli. Circa i due terzi della spesa sono stati utilizzati per finanziare servizi pubblici e ridurre l'impatto economico della pandemia, aggiungendo però che "varrebbe certamente la pena prevedere una spesa ulteriore che permetta un recupero completo dell'economia".(Rel)