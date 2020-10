Ungheria: ministro Szijjarto, unanimità su decisioni di politica estera Ue è gesto di vendetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova proposta dell'Unione europea per la quale le decisioni di politica estera non andrebbero prese all'unanimità è pericolosa. Lo ha detto dopo aver incontrato ieri i suoi omologhi a Lussemburgo il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". La proposta è perniciosa dal punto di vista di Budapest e "va totalmente contro" i trattati Ue. Si tratta di una forzatura "dei governi liberali e di Bruxelles" che viola la normativa europea, per la quale le decisioni in tema di politica estera richiedono il consenso unanime degli Stati membri e non una maggioranza semplice. Per Szijjarto si tratta di una proposta "dannosa e iniqua" volta a impedire agli Stati membri che non assecondano "il mainstream liberale" di esercitare il loro diritto di tutelare i propri interessi. Il capo della diplomazia di Budapest parla apertamente di "un gesto di vendetta contro di noi per aver bloccato una posizione unitaria dell'Ue a sostegno del Global Compact sulle migrazioni delle Nazioni Unite". Szijjarto ha parlato anche della politica europea nei confronti dei Balcani occidentali. A tal proposito lamenta la "lentezza" dell'Ue, che nella "competizione per la regione" è "in svantaggio" rispetto ad altri attori internazionali quali Usa, Russia e Cina. (Vap)