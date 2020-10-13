ليبيا: باشاغا يستقبل سفيري إسبانيا وإيطاليا لدى ليبيا

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- استقبل وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا سفيري إسبانيا وإيطاليا لدى ليبيا، بديوان الوزارة في طرابلس.وقالت وزارة الداخلية في بيان إن لقاء باشاغا وسفير إيطاليا لدى ليبيا جرى خلاله مناقشة مستجدات الأزمة الليبية، وما توصلت إليه أطراف النزاع لحلها.وأضافت الوزارة أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصةً الأمنية منها.أما عن لقاء السفير الإسباني مع باشاغا، فأوضحت الوزارة أنه ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وخاصةً في المجالات الأمنية، كما استعرض عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.(نوفا)