Etiopia: nuove violenze nello Stato di Benishangul-Gumuz, uccisi almeno 12 civili

- Almeno 12 persone sono morte nello Stato di Benishangul-Gumuz, nell’Etiopia occidentale. Lo hanno riferito le autorità locali citate dal quotidiano “Addis Standard”, secondo cui i nuovi scontri sono scoppiati nella regione di Metekel per motivi legati a vendette personali e non sarebbero riconducibili alle violenze etniche che affliggono la regione a più riprese, tuttavia un alto funzionario del Movimento nazionale democratico dell'Amhara (Andm), Desalegn Chane, ha affermato alla “Bbc” che la violenza sarebbe da considerare come una continuazione degli attacchi di natura etnica contro le minoranze. La scorsa settimana altri 14 civili sono stati uccisi nelle violenze esplose nel distretto di Dangur, sempre a Benishangul-Gumuz, ad opera di uomini armati, e in risposta agli attacchi le forze di sicurezza hanno condotto un'operazione contro i responsabili uccidendo 14 miliziani. Nelle scorse settimane altre decine di persone erano morte in seguito alla recrudescenza di attacchi di natura etniche che hanno preso di mira in particolare le minoranze amhara e agew. (segue) (Res)