Etiopia: nuove violenze nello Stato di Benishangul-Gumuz, uccisi almeno 12 civili (2)

- La scorsa settimana almeno 40 funzionari del governo regionale sono stati rimossi dall'incarico a seguito della recente ondata di violenze etniche che ha interessato la regione. Lo ha reso noto il Partito della prosperità (Pp), al potere nel Paese, aggiungendo che dieci funzionari sono attualmente sotto inchiesta con l’accusa di non aver fatto abbastanza per prevenire le violenze. Inoltre, fa sapere il partito in una nota, cinque distretti dello Stato sono stati posti sotto controllo militare per contenere la violenza che ha provocato decine di morti e centinaia di sfollati. In relazione alle violenze, la Commissione per i diritti umani dell'Etiopia si è inoltre detta "profondamente preoccupata" e ha chiesto l’apertura di un'indagine indipendente su quanto accaduto. Secondo le stime dell’Onu, più di 1,2 milioni di sfollati interni sono fuggiti dalle loro case a causa delle violenze etniche in Etiopia. (Res)