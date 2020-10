Scuola: tutte le rate di pagamento del mese di ottobre per gli insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo il pagamento dell’emissione speciale e accredito dello stipendio di ottobre. Come si legge nel calendario disponibile sul sito NoiPa, il 19 ottobre verrà pagata l’emissione speciale per i supplenti brevi e saltuari della scuola. Il 23 ottobre verrà, come di consueto, erogato lo stipendio. Per i neo assunti della scuola che ancora non hanno percepito lo stipendio di settembre, Noipa informa che quest’ultimo “dovrebbe essere pagato nel mese di ottobre con la voce arretrati nello stesso cedolino di ottobre o con cedolino accessorio, il cui pagamento dovrebbe comparire entro la metà del mese”. (Rin)