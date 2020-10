Scuola: Aprea (FI), più autonomia e formazione docenti, no chiusura generalizzata superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che ci siano problemi nelle scuole di ogni ordine e grado, dovuti alle emergenze amministrative (banchi e docenti che mancano) e soprattutto in materia di emergenza sanitaria, è ormai un dato di fatto. Con riferimento poi alle scuole superiori, c'è il problema dei mezzi del trasporto pubblico locale che gli studenti utilizzano per raggiungere le scuole superiori e che sono risultati molto poco sicuri proprio nelle fasce orarie utilizzate dagli studenti". Lo afferma in una nota Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Istruzione del movimento azzurro. "Accettate queste evidenze - prosegue la deputata azzurra in una nota - la soluzione non può essere l'interruzione delle lezioni in presenza per gli studenti delle scuole superiori. Forza Italia rilancia la necessità piuttosto di prevedere quote più ampie di autonomia scolastica per far sì che ogni scuola valuti, in virtù delle emergenze che di volta in volta affiorano, come e per quanto tempo modificare l'organizzazione delle lezioni". (segue) (Com)