Scuola: Aprea (FI), più autonomia e formazione docenti, no chiusura generalizzata superiori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autonomia scolastica - aggiunge Aprea - è in vigore da vent'anni, è arrivato il momento di responsabilizzare maggiormente le scuole su modalità e tempi delle lezioni in presenza o a distanza, al fine di rendere non solo efficace il tempo scuola, ma anche per rafforzare l'identità di ogni istituto e coinvolgere studenti e famiglie nell'impresa di garantire il regolare svolgimento delle lezioni, in un momento di straordinaria emergenza sanitaria e non solo del Paese". Secondo la deputata di FI, "queste soluzioni possono essere vincenti però solo se il Ministero decide, ed è già troppo tardi, di promuovere una massiccia formazione digitale per i docenti in servizio. Diversamente, anche la didattica a distanza, descritta molto bene nei documenti ministeriali, resta una vana richiesta alle scuole, dal momento che ben il 75 per cento dei docenti italiani non ha fatto finora ricorso alle tecnologie nell'insegnamento. Senza autonomia e senza formazione dei docenti, insomma, i nostri giovani rischiano, causa Covid, di perdere un altro anno scolastico. Occorre agire in fretta, non possiamo permettercelo", conclude Aprea. (Com)