Venezuela: Hrw denuncia trattamento riservato a chi ritorna nel paese, "aumenta rischio contagio"

- L’Organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) e il centro della Johns Hopkins University per la salute pubblica hanno denunciato il trattamento riservato dalle autorità venezuelane ai cittadini che ritornano nel paese. Decine di migliaia di venezuelani, si legge in un comunicato diffuso oggi, stanno tornando in Venezuela a causa della pandemia Covid-19 e del suo impatto economico. Le due organizzazioni denunciano la presenza di centri di quarantena sovraffollati e antigienici, con scarso accesso a cibo, acqua o cure mediche. A causa dei ritardi nei test Covid-19 e di un protocollo di test inutilmente elaborato, prosegue il comunicato, molte persone sono state messe in quarantena per settimane rispetto ai 14 giorni raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oma). Chi ha protestato contro queste condizioni, inoltre, è stato minacciato di arresto. (segue) (Com)