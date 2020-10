Venezuela: Hrw denuncia trattamento riservato a chi ritorna nel paese, "aumenta rischio contagio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mandare chi ritorna in centri di quarantena sovraffollati e antigienici, dove il distanziamento sociale è impossibile, è una ricetta per diffondere la Covid-19", ha affermato la dottoressa Kathleen Page, medico e membro della facoltà della Johns Hopkins University School of Medicine. "Richiedere loro di rimanere più a lungo dei 14 giorni standard aumenta solo il rischio che vengano infettati, senza alcun ragionevole scopo di salute pubblica". Dal 2014 oltre 5 milioni di venezuelani hanno lasciato il paese per fuggire alla crisi politica ed economica. Ma le restrizioni adottate in molti paesi per fronteggiare la pandemia hanno lasciato molti venezuelani che lavoravano nel settore informale senza i mezzi di sostentamento necessari. Secondo stime delle autorità venezuelane dall'inizio della pandemia circa 130 mila venezuelani hanno fatto ritorno nel paese.