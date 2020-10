Ucraina-Polonia: governi regoleranno funzionamento scuole per minoranze nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il funzionamento delle scuole polacche in Ucraina e delle scuole ucraine in Polonia sarà regolato da un accordo intergovernativo separato. È quanto si afferma in una dichiarazione congiunta del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e di quello polacco Andrzej Duda a seguito dell'incontro avvenuto a Kiev. "Riaffermiamo l'importanza di proteggere i diritti delle minoranze nazionali in Ucraina e in Polonia, in particolare nel campo dell'istruzione, in conformità con gli obblighi internazionali e gli accordi bilaterali presi",si legge nella dichiarazione diffusa dal servizio stampa della presidenza dell'Ucraina. (Rum)