Ue: sottosegretario Fraccaro a "La Stampa", scriviamo i piani con l'opposizione

- "Siamo orientati a convocare il Consiglio dei ministri venerdì per approvare il Documento programmatico di bilancio, la sostenibilità dovrà essere la parola chiave di ogni provvedimento. Poi comincerà il dialogo con Bruxelles". Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, conferma a "La Stampa" la tabella di marcia del governo sul Recovery plan e apre al coinvolgimento dell'opposizione: "È una sfida cruciale, serve il contributo di tutti», auspicando un apporto «costruttivo» da parte del centrodestra. L'esponente del Movimento 5 stelle però frena ancora sul Mes: «Non è lo strumento adeguato per affrontare la crisi, la priorità sono gli investimenti del Recovery fund. Concentriamoci su questo". Oggi comincia la conferenza nazionale sul clima. "Come governo stiamo lavorando per coniugare la crescita e la tutela ambientale. La nostra priorità è rafforzare e incentivare la sostenibilità. Penso ad esempio alla misura su cui ho lavorato in questi mesi, il Superbonus al 110 per cento, che permetterà sia di tagliare le bollette che di rendere più efficienti le abitazioni. Creerà reddito e occupazione". "In accordo con gli obiettivi fissati dalla Commissione, - spiega Fraccaro - l'Italia impiegherà il 40 per cento dei fondi europei nell'economia green. Abbiamo già definito gli ambiti di intervento, tra cui il sostegno all'economia circolare, la produzione di energie rinnovabili, l'efficientamento degli edifici con il Superbonus e il contrasto al dissesto idrogeologico". (segue) (Res)