Ue: sottosegretario Fraccaro a "La Stampa", scriviamo i piani con l'opposizione (2)

L'opposizione si è astenuta sul voto della commissione Bilancio alla relazione sulle linee di indirizzo del Recovery fund. "Abbiamo voluto il pieno coinvolgimento del Parlamento perché si tratta di deliberare in merito a decisioni cruciali per il nostro futuro. Serve il contributo di tutti e il governo auspica che ogni forza politica lavori in maniera costruttiva per la ripresa del Paese". Tra le infrastrutture si parla di un nuovo studio di fattibilità del Ponte sullo Stretto. "Il tema delle opere infrastrutturali va affrontato con un approccio pragmatico e al tempo stesso innovativo. Per questo abbiamo ipotizzato un collegamento sottomarino nello stretto di Messina, così da garantire la connessione dell'isola ma anche ridurre l'impatto ambientale. Un'opera di alta tecnologia, sostenibile e integrata per portare l'Alta Velocità al Sud". Quanto all'Ilva, "l'attuazione concreta del piano sarà definita nel dettaglio, ma il nostro obiettivo è garantire la produzione prevista dal piano industriale, assicurando la piena occupazione, e al contempo favorire la progressiva transizione verso un piano green con un intervento dello Stato". In merito invece alla tempistica del Recovery plan italiano, "giovedì inizierà l'interlocuzione formale con la Commissione. La scadenza per inviare il piano sarà determinata una volta approvato il regolamento del Recovery fund. In ogni caso, il piano del governo sarà pronto in tempo".