Ue: sottosegretario Fraccaro a "La Stampa", scriviamo i piani con l'opposizione (3)

- Il Consiglio dei ministri si riunirà questa settimana per esaminare la legge di bilancio. "Siamo orientati a convocare il Consiglio dei ministri venerdì per approvare il Dpb e disegnare quindi la cornice della manovra. Vogliamo mettere in campo misure di carattere straordinario per affrontare l'emergenza e progettare la ripartenza del Paese. La sostenibilità dovrà essere la parola chiave di ogni provvedimento". Capitolo Mes. Il Pd, gli industriali e i sindacati continuano a chiedere di attivare questo strumento. "Per il Movimento 5 stelle il Mes non è lo strumento adeguato per affrontare la crisi. Per noi la priorità ora è lavorare per investire le risorse del Recovery fund dando così risposte efficaci a livello economico e sociale. Concentriamoci su questo", ha concluso Fraccaro. (Res)