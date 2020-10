Turchia: Akar, dialogo nel Mediterraneo orientale e sostegno a Baku nel Nagorno-Karabakh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando poi la questione del Nagorno-Karabakh, Akar ha affermato che 30 anni fa l'Armenia ha occupato il 20 per cento del territorio dell'Azerbaigian e che Baku si è imbarcata in una lotta per recuperare le proprie terre dopo gli attacchi armeni di luglio e settembre. "Quando è troppo è troppo", ha affermato Akar, aggiungendo che dopo l'inizio della battaglia qualcuno si è ricordato del dialogo. "I nostri fratelli azerbaigiani hanno aspettato dialogo, negoziati e una soluzione politica per un trentennio. Voi che avete fatto nel frattempo?", ha aggiunto Akar ribadendo il sostegno di Ankara a Baku. Il ministro ha concluso dicendo che l'Azerbaigian ha rispettato il cessate il fuoco raggiunto venerdì notte e violato dall'Armenia, la quale ha continuato gli attacchi missilistici sui civili. Baku, secondo Akar, non si fermerà fino a quando Erevan non avrà evacuato i territori occupati e rimosso mercenari e terroristi. (segue) (Tua)