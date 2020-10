Turchia: Akar, dialogo nel Mediterraneo orientale e sostegno a Baku nel Nagorno Karabakh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla questione libica, Akar ha evidenziato come 500 anni di legami fraterni leghino il paese nordafricano alla Turchia, che lì si trova in base a un accordo con il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite, ossia il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. "Noi abbiamo fatto tutto il necessario per garantire unità, integrità e sicurezza della Libia insieme ai nostri fratelli libici. E continuiamo a farlo", ha affermato Akar. Quest'ultimo ha infine fatto riferimento anche a Idlib, sottolineando come il regime del presidente siriano Bashar al Assad abbia ucciso migliaia di persone e la Turchia sia lì per fermarlo. Il ministro ha dichiarato che le attività delle forze armate turche hanno permesso che 400 mila siriani tornassero nelle proprie case volontariamente e in sicurezza. Akar, infine, ha ribadito che i colloqui russo-turchi procedono con incontri tra delegazioni ad Ankara e Mosca. (Tua)