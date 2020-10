Ue: eurodeputata Geese a "la Repubblica", Von der Leyen non ha pensato alle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i mesi più duri della pandemia, molte associazioni di categoria chiamavano Alexandra Geese, europarlamentare dei Verdi, denunciando una strage di posti di lavoro tra le donne. In Italia, secondo uno studio di Elisabeth Klatzer e Azzurra Rinaldi, nel solo settore della cura, il 20 per cento delle donne ha perso il lavoro. Quando è stato approvato a luglio il Recovery Fund e il pacchetto europeo di rilancio, la politica tedesca si è resa conto che il digitale e l'ambiente, i due settori su cui i soldi dovranno essere prioritariamente spesi, rischiano di essere, dl nuovo, una trappola. Sono settori ad amplissima prevalenza di occupazione maschile. Così. Geese ha lanciato l'iniziativa 'Half of It', una petizione per chiedere che metà di quelle risorse vengano spese per creare lavoro femminile. In una intervista a "la Repubblica", la parlamentare ambientalista spiega il senso della sua iniziativa. E rivela di essere "molto delusa" da Ursula von der Leyen. "L'idea mi è venuta perché durante il lockdown mi chiamavano le associazioni di categoria e mi raccontavano quanto le cose stessero andando male. E chi stava Investire nell'infanzia e nell'assistenza in termini di occupazione rende più che investire in costruzioni peggio erano sempre i settori ad alta occupazione femminile. Quando è uscito Next generation Eu e le linee guida che imponevano una grande attenzione per l'ambiente e per il digitale, nessuno si è ricordato che nel digitale appena il 16-17 per cento e occupazione femminile e nelle costruzioni e nei trasporti è tra il 10 e il 20". (segue) (Res)