Ue: eurodeputata Geese a "la Repubblica", Von der Leyen non ha pensato alle donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ne ha parlato con Ursula von der Leyen, che sin dai tempi in cui era ministro della Famiglia in Germania, à sempre stata attenta ai diritti delle donne. "Sì ho parlato con la presidente della Commissione Ue ma ho aspettato invano una risposta. Sono molto delusa. Bisogna agire subito, occorre cambiare i criteri di spesa adesso e non agire ex post, quando avremo già creato un disastro. È incredibile: nel momento in cui si parla di economia, la gente diventa automaticamente 'gender blind'. Sia chiaro: sono una parlamentare dei Verdi, ovvio che sono a favore di una destinazione dei fondi per l'ambiente. Ma chiedo che vengano spesi nel modo giusto, tenendo conto delle donne", ha concluso Geese. (Res)