Usa-Taiwan: Casa Bianca pronta ad autorizzare l’invio di lanciarazzi e missili

- La Casa Bianca ha notificato al Congresso tre differenti contratti per la vendita di armamenti a Taiwan, secondo fonti governative citate dalla stampa statunitense. La notizia conferma le indiscrezioni del mese scorso, secondo cui Washington intende autorizzare la consegna all’Isola di sistemi d’arma avanzati prima delle elezioni presidenziali Usa del prossimo 3 novembre. Secondo la fonte, i membri delle commissioni Relazioni estere di Camera e Senato sono stati informati che le vendite di armamenti sono state autorizzate dal dipartimento di Stato. Le forniture riguarderebbero in particolare un lanciarazzi multiplo semovente M142 Himars, missili aria-terra a lungo raggio Slam-Er prodotti da Boeing, e pod elettro-ottici per aeroplani F-16. L’ambasciata cinese a Washington ha già reagito alla notizia, sollecitando l’interruzione delle forniture di armamenti a Taiwan, per evitare “gravi danni alle relazioni Usa-Cina e alla pace e alla stabilità nello Stretto” di Taiwan. (Nys)