Usa: Trump chiede l'approvazione al Congresso per la vendita di armi a Taiwan

- L'amministrazione statunitense ha inviato al Congresso diverse vendite di armi a Taiwan per la revisione, secondo quanto riportato dal sito "The Hill". Le tre vendite includono un lanciarazzi su camion della Lockheed Martin, chiamato High Mobility Artillery Rocket System, missili da crociera aria-suolo Boeing, chiamati Standoff Land Attack Missile-Expanded Response e sensori esterni per i jet da combattimento F-16.L'approvazione delle vendite farebbe secondo "The Hill" infuriare Pechino, che rivendica Taiwan come parte del suo territorio e oggetti ogni volta che gli Stati Uniti vi annunciano una nuova vendita di armi.Pechino ha anche intensificato di recente l'attività militare intorno all'isola nel corso di diverse visite di alto rango a Taiwan da parte di funzionari dell'amministrazione Trump, tra cui il sottosegretario di Stato Keith Krach e il segretario della sanità e dei servizi umani, Alex Azar. (Nys)