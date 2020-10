Cina: al via sessione del comitato permanente dell’Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 17 ottobre a Pechino il comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese si riunisce per la 22ma sessione, convocata dal suo presidente, Li Zhanshu. L’agenda prevede la revisione di un disegno di legge sulla biosicurezza, la discussione di una bozza relativa al controllo delle esportazioni e di un provvedimento per la conservazione del Fiume Azzurro. Verranno anche discussi disegni di legge relativi all’assistenza ai veterani, alla tutela delle informazioni personali e alla Guardia costiera. Il comitato permanente dovrebbe deliberare in merito a un emendamento alla Legge sui brevetti, a un disegno di legge sulla Protezione dei minori, a uno relativo alla riforma del Codice penale e a quello dei reati amministrativi, alla legge elettorale per l’Assemblea nazionale e i congressi locali, alla tutela della fauna selvatica e a una bozza di revisione della Legge sulla Sicurezza nazionale. (segue) (Cip)