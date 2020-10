Cina: al via sessione del comitato permanente dell’Assemblea nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapporto pubblicato durante la Conferenza sulla sicurezza informatica di Pechino in agosto 2019 ha affermato che circa il 48,5 per cento delle agenzie governative cinesi e il 56,3 per cento delle imprese statali amministrate a livello centrale hanno distribuito centri operativi di sicurezza e il tempo di risposta agli eventi di sicurezza è stato ridotto a meno di uno ora da circa tre giorni nel 2016. Nella prima metà del 2019, oltre 100 milioni di computer delle imprese hanno installato software di sicurezza, mentre il numero nel 2016 era di circa 60 milioni. Wu Hequan, un accademico dell'Accademia cinese di ingegneria e presidente dell'Internet Society of China, ha affermato che sono le debolezze umane che offrono agli hacker la via più semplice per compromettere i sistemi, osservando che la consapevolezza della cyber-sicurezza dovrebbe essere ulteriormente sensibilizzata tra agenzie e imprese governative. (Cip)