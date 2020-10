Libia: delegazione Cirenaica visita i prigionieri dell'Esercito nazionale libico a Misurata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della regione orientale libica ha fatto visita ai prigionieri delle forze di Khalifa Haftar catturati dalle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e detenuti a Misurata. Una delegazione di notabili della Cirenaica ha fatto visita alla città di Misurata, in un primo passo verso uno scambio di prigionieri tra le due parti. Il sito "Al Wasat" ha citato il capo dei notabili di Misurata, Muhammad Rajoubi, il quale ha affermato che "è in corso una discussione sulla formazione di comitati per aprire strade e aeroporti tra la Tripolitania e la Cirenaica".(Lit)