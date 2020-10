Nagorno-Karabakh: l'Azerbaigian accusa nuovi attacchi armeni ma Erevan smentisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri degli Esteri e della Difesa azerbaigiani riferiscono di una ripresa dei bombardamenti da parte delle forze armate armene nelle regioni di Aghdam, Goranboy, Tartar e Aghjabedi. “L’Armenia sta violando il suo impegno a garantire un cessate il fuoco umanitario”, si legge nel tweet del dicastero di Baku. Una versione dei fatti che viene respinta dalle autorità di Erevan. “Neghiamo completamente le accuse contro l'Armenia da parte del ministero della Difesa dell'Azerbaigian di aver aperto il fuoco in direzione di Tartar”, si legge in un tweet del Centro di informazione del governo armeno. “La parte azerbaigiana sta usando queste informazioni assolutamente false per preparare il terreno a operazioni aggressive contro dei centri urbani pacifici”, si legge nel tweet.Ieri entrambe le parte hanno riaffermato l’importanza del rispetto del cessate il fuoco siglato nella notte fra venerdì e sabato scorsi a Mosca, dopo oltre dieci ore di negoziati cui hanno preso parte i ministri degli Esteri di Russia, Armenia e Azerbaigian. La tregua è stata palesemente violata dopo circa 12 ore nella serata di sabato e domenica i combattimenti sono ripresi.Ieri, tuttavia, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha nuovamente ricevuto a Mosca l’omologo armeno, Zohrab Mnatsakanyan: durante il colloquio è stata riaffermata l’intenzione di attivare dei meccanismi di verifica del cessate il fuoco. Mentre Lavrov e Mnatsakanyan stavano rilasciando delle dichiarazioni alla stampa è andata in onda sull’emittente televisiva turca “Haber global” un’intervista al presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, in cui, pur mantenendo alcuni toni accesi, ha manifestato un’apertura alla via diplomatica, affermando che l’Azerbaigian vuole arrivare a una conclusione del conflitto del Nagorno-Karabakh, ma “preferirebbe farlo seguendo un percorso diplomatico e senza ulteriore spargimento di sangue”. Successivamente, peraltro, è stata diffusa dalle autorità dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh una comunicazione in merito alla loro disponibilità ad avviare lo scambio di prigionieri e dei corpi delle vittime causate dagli scontri armati ripresi lo scorso 27 settembre. (Rum)