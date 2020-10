Cina: coronavirus, a Tsingtao oltre tre milioni di test e nessun contagio individuato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tsingtao, in Cina, 3,07 milioni di persone sono state sottoposte a test dell'acido nucleico e non sono stati localizzati nuovi casi di contagio da coronavirus. Lo riferisce l'autorità sanitaria locale precisando che i dati sono aggiornati a questa mattina. La città costiera cinese ha dichiarato lunedì 11 ottobre che condurrà i test sull'intera popolazione, di oltre nove milioni di persone, in cinque giorni, dopo che sono apparsi nuovi casi collegati all'ospedale Tsingtao Chest Hospital, dove si curano infezioni importate. Un totale di 144 contatti stretti con pazienti positivi sono stati monitorati e messi in quarantena anche se i loro risultati erano negativi. Sono state inoltre testate oltre 170.867 persone provenienti da ospedali locali – pazienti, personale medico e infermieri – e 2,9 milioni di cittadini. La comunità di Loushanhou, dove si trova l'ospedale, è stata trasformata in un'area a medio rischio, hanno spiegato i funzionari locali in una conferenza stampa. Secondo l'amministrazione della città, le comunità residenziali, gli ospedali e i mercati in cui sono stati rilevati i casi sono stati tutti chiusi. Un funzionario locale ha dichiarato che il rischio di riacutizzazione del contagio a Tsingtao è minimo in quanto la fonte di infezione è stata localizzata in un ospedale invece che all'interno della comunità, e i casi sono stati trasferiti immediatamente ad altri ospedali. (segue) (Cip)