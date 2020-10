Cina: coronavirus, a Tsingtao oltre tre milioni di test e nessun contagio individuato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo provinciale ha istituito un quartier generale a Tsingtao per organizzare il lavoro di controllo epidemico in città e anche la Commissione sanitaria nazionale ha inviato ieri, 12 ottobre, una squadra. Poiché il focolaio si è verificato subito dopo le festività legate alla Giornata nazionale , quando Tsingtao ha accolto più di quattro milioni di viaggiatori, gli esperti di salute pubblica hanno affermato che c'è il rischio che la malattia si diffonda più ampiamente, ma la rapida risposta del governo assicurerà che il rischio sia basso. "L'ambito di qualsiasi possibile diffusione è limitato alle persone che avevano contatti con l'ospedale Tsingtao Chest. Non c'è bisogno di reagire in modo eccessivo", ha spiegato Wang Peiyu, vicecapo della Scuola di salute pubblica dell'Università di Pechino. Alcune città, tra cui Pechino e Jinan, hanno cercato di identificare le persone che si sono recate a Tsingtao negli ultimi 14 giorni, dopo che la città ha segnalato 12 casi di Covid-19. Nuovi casi non possono essere esclusi a Tsingtao poiché il test dell'acido nucleico in tutta la città è in pieno svolgimento. (segue) (Cip)