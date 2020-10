Cina-Usa: università pechinese Blcu chiede chiarezza su morte docente inviato a St. Louis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di lingua e cultura di Pechino (Blcu) ha istituito una task force per seguire il caso della morte di un docente che aveva inviato all'Istituto Confucio della Webster University negli Stati Uniti. Lo ha reso noto lo stesso ateneo in un comunicato. Liu Qiang, insegnante presso la facoltà di Studi stranieri della Blcu, lavorava dal gennaio del 2019 come rappresentante dell'università presso l'Istituto Confucio della Webster a St. Louis, Missouri, dove è morto mercoledì 7 ottobre. "Siamo profondamente rattristati per la morte di Liu e abbiamo espresso le condoglianze ai membri della sua famiglia", ha riferito l'università, aggiungendo che sta monitorando da vicino il caso e che invierà persone negli Stati Uniti per dare un seguito alle indagini. L'università ha sollecitato la polizia della contea di St Louis a rivelare maggiori dettagli sulla morte di Liu e mantiene stretti contatti con il consolato generale cinese a Chicago e la Webster University. (segue) (Cip)