Cina-Usa: università pechinese Blcu chiede chiarezza su morte docente inviato a St. Louis (2)

- La nota precisa che il caso è sotto inchiesta e che l'università ha esortato il pubblico ad astenersi dal diffondere informazioni non comprovate. Secondo il quotidiano locale "St Louis Post-Dispatch", che cita la polizia della contea di St. Louis, Liu è morto dopo che la polizia e l'Fbi hanno perquisito la sua casa martedì 6 ottobre nel corso di un'indagine sulla pornografia infantile. La Webster University ha affermato di non avere prove o motivi per ritenere che l'indagine o la morte di Liu si riferiscano in qualche modo all'Istituto Confucio della Webster University o, più in generale, alla Webster. Le autorità della città statunitense sabato hanno espresso rammarico per la morte di Liu e assicurato che condurranno le loro indagini. La morte improvvisa di Liu ha scatenato una protesta sulle piattaforme dei social media cinesi, sulle quali molti utenti chiedono alla polizia della contea di St Louis di rilasciare ulteriori informazioni sulla causa della sua morte. (Cip)