Libano: presidenza del Consiglio, violata la Costituzione in nomina membri delegazione

- La presidenza del Consiglio del Libano ha affermato che il presidente della Repubblica Michel Aoun ha violato la Costituzione nella nomina dei membri della delegazione incaricata di condurre i colloqui con Israele sui confini marittimi. Lo riferisce il portale libanese "Naharner". L’articolo 52 della Costituzione libanese stabilisce che il presidente deve consultarsi con il premier per la negoziazione dei trattati internazionali. In un comunicato, la presidenza del Consiglio - guidata dal premier uscente Hassan Diab - ha sottolineato che "la negoziazione e l'affidamento di quest'ultima (a un gruppo) dovrebbe basarsi su un accordo comune tra presidente e primo ministro. (...) Qualsiasi approccio diverso rappresenta una palese violazione del testo costituzionale". La presidenza della Repubblica del Libano ha ufficializzato la composizione della delegazione incaricata di tenere i colloqui con Israele per la definizione dei confini marittimi tra i due paesi previsti per il 14 ottobre. A capo della delegazione sarà Bassam Yassine, capo di Stato maggiore aggiunto per le operazioni, accompagnato dal comandante aggiunto della Marina Mazen Basbous, dal presidente del consiglio di amministrazione dell’Autorità per l’energia Wissam Chbat e dell’esperto in diritto internazionale e specialista del dossier sulle frontiere marittime Nagib Massihi. (Res)