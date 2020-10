Filippine: Cayetano rassegna le dimissioni, sbloccati i lavori della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ormai ex presidente della Camera dei rappresentanti delle Filippine, Alan Cayetano, ha annunciato le proprie dimissioni irrevocabili oggi, 13 ottobre, proprio quando la nomina del suo successore, Allan Velasco, otteneva la ratifica da parte della Camera riunita in assemblea plenaria. L’iniziale rifiuto di Cayetano di riconoscere l’elezione del suo successore aveva portato ad una battuta d’arresto dei lavori parlamentari, rimandando tra le altre cose l’approvazione della legge di bilancio per il prossimo anno fiscale. Cayetano ha annunciato le proprie dimissioni tramite una diretta su Facebook. L’ex presidente ha aggiunto che come suo ultimo atto ufficiale aprirà i lavori parlamentari nel pomeriggio di oggi, per consentire l’approvazione della legge di bilancio:”Alle ore 15 potrete eleggere il vostro nuovo presidente a approvare il bilancio (…). Nessuna manovra politica, nessun tatticismo”, ha dichiarato il politico, che si è anche scusato con il presidente filippino, Rodrigo Duterte: Cayetano aveva infatti dichiarato di aver ricevuto proprio da Duterte l’autorizzazione a mantenere il proprio incarico sino all’approvazione della prossima legge di bilancio. (segue) (Fim)