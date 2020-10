Filippine: Cayetano rassegna le dimissioni, sbloccati i lavori della Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 12 ottobre, 186 deputati hanno nominato un nuovo presidente della Camera, Allan Velasco. La votazione, che si è tenuta durante una sessione all'interno di un club sportivo, è stata fortemente criticata dall’ex presidente della Camera Cayetano, che l'ha giudicata illegittima in quanto si è tenuta fuori dal Parlamento. La tensione politica alla Camera ha bloccato l'approvazione del bilancio nazionale del prossimo anno (un budget dal valore di 90 miliardi di dollari), che include finanziamenti chiave per risollevare l'economia del Paese, gravemente colpita dalla pandemia di Covid-19. La scorsa settimana, il presidente Rodrigo Duterte si era pronunciato sulla necessità di trovare un accordo sulla nomina del presidente al fine di garantire il varo della manovra finanziaria. Poco dopo aver prestato giuramento in qualità di presidente, Velasco ha chiesto a Cayetano di avviare una transizione pacifica a beneficio del Paese. (segue) (Fim)