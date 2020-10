Filippine: Cayetano rassegna le dimissioni, sbloccati i lavori della Camera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caos politico ha imposto l'apertura di una sessione speciale di tre giorni che parte oggi, 13 ottobre. Fortemente voluta da Duterte, nella tre giorni si voterà il presidente della Camera e il piano economico per sostenere l'economia filippina. Duterte è intervenuto per portare Cayetano alle dimissioni, ma l'attuale presidente della Camera ha invece chiesto un voto nominale alla Camera per dimostrare di avere il sostegno della maggioranza dei membri della Camera. Tuttavia, sembra che l'esito del voto sia già chiaro. I 186 legislatori su 300 che oggi hanno espresso il loro voto a favore di Velasco sono fortemente sostenuti dalla famiglia del presidente Duterte; pertanto, Velasco probabilmente emergerà come il nuovo presidente della Camera. (Fim)