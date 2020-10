Nagorno-Karabakh: ministro Esteri armeno incontra copresidenti Gruppo di Minsk dell'Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri armeno Zohrab Mnatsakanyan sta tenendo una riunione a Mosca con i copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce (il francese Stefan Visconti, il russo Igor Popov e lo statunitense Andrew Schaefer) sulla questione del Nagorno-Karabakh. Lo ha riferito l’ambasciata armena a Mosca, secondo cui la riunione si sta svolgendo in una sede del ministero degli Esteri russo. In precedenza è stato riferito che Schaefer, insieme al rappresentante personale del presidente in esercizio dell'Osce per il Nagorno-Karabakh, l'ambasciatore Andrzej Kasprzhik, si trovano a Mosca e hanno incontrato il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko. (Rum)