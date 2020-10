© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I seguaci di Muammar Gheddafi sono “più pericolosi dei Fratelli musulmani” per la stabilità della Libia. Lo ha dichiarato in un’intervista all’emittente libica “al Hadath”, l'ex capo del Consiglio di transizione libico, Mustafa Abdul Jalil. In un messaggio rivolto ai libici, il politico ha spiegato che “i Fratelli musulmani e i seguaci dell'ex regime sono la causa del caos in Libia”.(Lit)