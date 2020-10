Giappone: Tokyo proporrà “regole internazionali” per infezioni a bordo delle navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende proporre la definizione di norme internazionali per la risposta degli Stati allo sviluppo di infezioni a bordo delle navi da crociera. Lo ha annunciato il segretario capo di Gabinetto del governo giapponese, Katsunobu Kato. Lo scorso febbraio il Giappone ha dovuto gestire l’emergenza della nave da crociera Diamond Princess, all’ancora a Yokohama, dove un focolaio di coronavirus ha contagiato oltre 700 delle circa 3.700 persone a bordo. Nel mese di aprile, il Giappone ha atto i conti con una seconda emergenza analoga, dopo l’emersione di un focolaio di coronavirus a bordo di una nave da crociera italiana all’ancora a Nagasaki, la Costa Atlantica. Il ministero degli Esteri giapponese ha chiesto uno stanziamento di 40 milioni di yen (379mila dollari) nel bilancio per il 2021, da destinare alla definizione delle responsabilità e degli oneri nel caso di infezioni sviluppatesi a bordo di navi col coinvolgimento di più paesi. La Diamond Princess, in particolare, è una nave battente bandiera britannica, e operata da una azienda statunitense. Il ministero degli Esteri ha già ricevuto a tal fine uno stanziamento di 60 milioni di yen per l’anno fiscale corrente; i risultati della ricerca verranno consegnati ad un think tank internazionale, con l’obiettivo di giungere ad una proposta formale per la definizione di norme internazionali entro il 2022. (Git)