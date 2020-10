Giappone: al via campagna per il referendum sullo status della città di Osaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta ieri, 12 ottobre, la campagna elettorale in vista del referendum del primo novembre prossimo, in merito al conferimento alla città di Osaka dello status di governo metropolitano, analogamente a Tokyo, entro il 2025. Al referendum potranno prendere parte 2,24 milioni di elettori residenti nella città del Giappone Occidentale. Il referendum è il secondo nel suo genere: una consultazione analoga era stata organizzata nel 2015, e il piano era stato bocciato per un soffio. Secondo i promotori del piano, il conferimento dello status di metropoli a Osaka consentirà di migliorare l’efficienza della governance eliminando una serie di sovrapposizioni amministrative tra il governo prefetturale e le amministrazioni cittadine. Tra i principali promotori dell’iniziativa figurano il governatore della prefettura di Osaka, Hirofumi Yoshimura, e il sindaco, Ichiro Matsui. L’approvazione del piano comporterebbe la fusione dei 24 distretti amministrativi di Osaka in quattro grandi circoscrizioni con maggiore autonomia e amministrazioni elette. Gli oppositori affermano che la questione dovrebbe essere rinviata in considerazione dell’emergenza pandemica.(Git)