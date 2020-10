Giappone: nel 2020 crollano i decessi nonostante il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato 795.807 decessi tra gennaio e luglio 2020, quasi 18mila in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante la pandemia di coronavirus. E’ quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati dal ministero della Salute giapponese, e rilanciati dal quotidiano “Mainichi”. Il dato appare sorprendente per diverse ragioni: sin dal 2009, infatti, il Giappone registrava un aumento dei decessi annui costante, compreso tra le 17mila e le 33mila unità, dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione di quel Paese, che affronta una grave crisi demografica. Nel 2019, in particolare, il Giappone ha registrato 1.381.093 decessi: il dato del 2020 segna dunque una vera e propria inversione di tendenza, a dispetto della pandemia. I dati del ministero della Salute evidenziano anche che il calo della mortalità in Giappone ha interessato soprattutto i decessi per patologie respiratorie, che sono stati oltre 9mila in meno rispetto ai primi sette mesi del 2019. Secondo un funzionario del ministero della Salute citato dal quotidiano “Mainichi”, il dato potrebbe indicare che le misure di distanziamento sociale e la minor frequentazione degli spazi aperti dovute alla pandemia di coronavirus hanno comportato un calo dell’incidenza delle malattie polmonari nel loro complesso. Pare però cozzare con questa tesi il fatto che a segnare un netto calo è stata anche l’incidenza dei decessi per malattie cardiocircolatorie. Un altro fattore che potrebbe aver determinato il sensibile calo dei decessi è il clima: nel 2009, ad esempio, le temperature particolarmente elevate avevano comportato un calo dei decessi rispetto all’anno precedente. (Git)