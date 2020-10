Imprese: AirAsia ottiene 242 milioni di dollari dal governo malese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia ha approvato lo stanziamento di un miliardo di ringgit (242 milioni di dollari) sotto forma di prestiti agevolati per la compagnia aerea a basso costo AirAsia Group, colpita come l’intero comparto aereo dalle ricadute della pandemia di coronavirus. I prestiti alla compagnia verranno erogati da un gruppo di banche locali nell’ambito di un piano governativo teso ad aiutare le aziende a far fronte alla pandemia. L’80 per cento dei fondi erogati saranno garantiti dal ministero delle Finanze malese. Secondo fonti ministeriali e dell’azienda menzionate dal quotidiano “Nikkei”. Una nota del ministero delle Finanze definisce lo stanziamento “cruciale” per il rimborso di prestiti a breve termine precedentemente sottoscritti dalla compagnia aerea, e per il finanziamento delle operazioni. AirAsia dovrebbe ricevere il denaro il mese prossimo, quando effettueràun nuovo taglio del personale. (segue) (Fim)