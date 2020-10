Corea del Sud: coronavirus, nuovo aumento dei contagi dopo allentamento misure prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato 102 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in sensibile aumento rispetto ai giorni scorsi proprio in concomitanza con l’allentamento delle misure di prevenzione e distanziamento sociale da parte del governo di quel paese. Lo riferisce il quotidiano “Korea Herald”. Sul bilancio pesa l’aumento dei casi importati, legato alla seconda ondata pandemica in corso a livello globale. Le autorità del Paese non hanno dovuto far fronte ad alcun grande focolaio di infezione durante le festività autunnali degli scorsi fine settimana, ma sono impegnate a combattere piccoli focolai ricondotti a incontri domestici e strutture ospedaliere. Il governo sudcoreano ha annunciato che a partire da oggi, 13 ottobre, che l’uso della mascherina sarà obbligatorio a bordo dei mezzi pubblici, in occasione di manifestazioni e all’interno delle strutture sanitarie. (segue) (Git)