Usa: Michigan, Corte Suprema boccia proroga decreti di emergenza sul coronavirus

- La Corte Suprema del Michigan ha bocciato la richiesta della governatrice democratica di quello Stato, Gretchen Whitmer, di prorogare di altri 28 giorni i decreti di emergenza varati dalla sua amministrazione per prevenire la diffusione del coronavirus. I decreti, che introducono draconiane misure di distanziamento sociale, sanzioni e limitazioni delle libertà individuali, sono valsi a Whitmer durissime contestazioni, e un tentativo di rapimento da parte di anarchici stroncato sul nascere dal Federal Bureau of Investigation (Fbi). I giudici della Corte Suprema del Michigan hanno votato 6 a 1 per bocciare la proroga dei decreti di emergenza sino al prossimo 30 ottobre, ed hanno inoltre riaffermato l’incostituzionalità della Legge sui poteri di emergenza del 1945, utilizzata da Whitmer per varare i decreti. Secondo la Corte Suprema, “i decreti esecutivi emanati sulla base di tale legge non hanno alcun effetto legale. Questo pronunciamento ha effetto immediato”. Soltanto la scorsa settimana, Whitmer aveva reintrodotto l’obbligo delle mascherine sull’intero territorio dello Stato, imposto nuovi limiti agli assembramenti e decretato una nuova chiusura di alcune categorie di esercizi commerciali, sulla base di una legge sulla salute pubblica risalente all’epidemia influenzale del 1918. La governatrice democratica è impegnata anche a negoziare con i legislatori dello Stato una proroga dei sussidi alle imprese chiuse per mesi dalla sua amministrazione. I Repubblicani, che detengono la maggioranza parlamentare, chiedono di legare i sussidi a tutele per le aziende dalla responsabilità penale per eventuali contagi da coronavirus. (Nys)