Covid: Salvini su feste private in Dpcm, follia, neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto

- Il leader della Lega Matteo Salvini commenta le indiscrezioni sulle misure in tema di feste private che conterrebbe il nuovo Dpcm per contenere la seconda ondata di contagi da coronavirus. "Non più di sei persone a casa di ciascuno. Perché sette porta sfortuna?", ironizza l'ex vicepremier su Twitter. "Togliamo la Polizia dalle strade e la trasformiamo in Psico-Polizia per controllare i condomini? Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci '1984'", conclude Salvini. (Rin)