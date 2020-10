Regno Unito: Johnson annuncia alla nazione inglese nuove restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha aperto la propria conferenza stampa in diretta nazionale definendo la fase in cui l'Inghilterra si trova come "nuova e cruciale", prima di annunciare il nuovo sistema di valutazione del rischio Covid-19 a tre livelli, che sarà applicato a livello nazionale. Il premier britannico ha usato un linguaggio colloquiale, come sua abitudine, e forte, cercando di chiarire il più possibile alla popolazione l'importanza di seguire le misure prescritte, e paragonando la situazione attuale al "pannello comandi di un jet in cui si accendono diverse spie di allarme". Subito dopo Johnson ha preso la parola il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, difendendo il proprio piano di protezione per i lavoratori e le aziende e spiegando ancora una volta come esso funzionerà, una volta che il piano di aspettativa pagata al 70 per cento dallo Stato britannico terminerà a fine ottobre. Sunak ha inoltre annunciato sovvenzioni economiche alle altre 3 nazioni componenti il Regno Unito (Scozia, Galles e Irlanda del Nord), nel caso decidano di introdurre misure simili a quelle inglesi annunciate oggi. Ha preso per ultimo la parola il principale consigliere medico del governo, Chris Whitty, il quale ha illustrato i dati che hanno portato il governo alla decisione di adottare il sistema presentato oggi e ad introdurre ulteriori misure restrittive nell'area di Liverpool ed altre aree nel nord dell'Inghilterra. Secondo Whitty, vi sono "chiare prove" che il virus si sta diffondendo attraverso l'Inghilterra, ma ha anche aggiunto che le restrizioni già in atto sembrano avere qualche effetto, limitando parzialmente l'aumento dei contagi nelle aree in cui esse sono più stringenti.(Rel)