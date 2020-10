Usa: Trump in comizio, ora sono immune al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Donald Trump è tornato in pubblico dopo una settimana passata in isolamento a causa della sua positività al coronavirus, e nel giorno in cui il suo medico fa sapere che il capo della Casa Bianca è risultato negativo si vanta di essere "immune" al Covid-19. Contestualmente, Trump ha dipinto un quadro roseo della risposta della sua amministrazione alla pandemia e ha lanciato un attacco su più fronti contro il candidato democratico Joe Biden. Lo riporta il sito "The Hill". Sette giorni dopo essere stato congedato dal Walter Reed National Military Medical Center, Trump ha parlato per circa un'ora davanti a un'enorme folla di sostenitori in un aeroporto di Sanford, in Florida. Ha annunciato l'intenzone della sua amministrazione per accelerare la somministrazione di un vaccino contro il coronavirus e ha promesso una rapida ripresa economica sotto la sua sorveglianza, anche se le trattative con il Campidoglio sono apparse in stallo. "Sto lottando per sradicare il virus, ricostruire l'economia e salvare il nostro Paese dalla sinistra radicale", ha detto Trump alla folla. Trump ha affermato che Biden, che ha detto che avrebbe seguito gli scienziati se avessero raccomandato future chiusure per combattere il virus, avrebbe ostacolato la ripresa economica e "prolungato" la pandemia. Ha anche criticato i governatori democratici per quelle che ha descritto come restrizioni eccessivamente severe del coronavirus, avvertendo che "la cura non può essere peggiore" del virus. Biden avrebbe interrotto la nostra ripresa, ritardato il vaccino, prolungato la pandemia e annientato l'economia della Florida con un blocco draconiano e non scientifico", ha affermato. "Ora dicono che sono immune. Mi sento potentissmo. Bacerò tutti quelli del pubblico", ha detto Trump alla folla. (Nys)