Coronavirus: Usa, Abbot Labs riceve autorizzazione per nuovo esame del sangue

- Il produttore di dispositivi medici Abbott Labs lunedì ha detto di aver ricevuto l'autorizzazione di emergenza dalla Food and Drug Administration Usa per un nuovo esame del sangue per il Covid-19, l'AdviseDx. Si tratta di un test di laboratorio in grado di rilevare l'anticorpo IgM (Immunoglobulina M), che è molto utile per determinare un'infezione recente, in quanto diventa non rilevabile da settimane a mesi dopo l'infezione. Lo rivela il sito di approfondimento politico "The Hill". Avere un quadro più completo di dove si trova un paziente nella sua guarigione può aiutare gli operatori sanitari a determinare se il trattamento, l'isolamento o le visite di follow-up sono necessari, ha detto l'azienda. Abbott ha già un test anticorpale sul mercato in grado di rilevare l'anticorpo IgG, che è l'anticorpo che dura più a lungo nel corpo dopo l'infezione. Il test IgG può inoltre aiutare a capire se qualcuno è guarito dal virus, così come la ricerca di contatti e gli studi epidemiologici.(Nys)