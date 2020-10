Bolivia: elezioni, il Mas denuncia "secondo tentativo di golpe" in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito dell'ex presidente della Bolivia Evo Morales, il Movimiento al socialismo (Mas), ha denunciato presso la comunità internazionale una serie di irregolarità nell'organizzazione delle elezioni generali e presidenziali del 18 ottobre, affermando che è in corso un "secondo golpe" contro la democrazia. La denuncia riguarda la presunta "mancanza di trasparenza nel sistema di conteggio veloce dei voti" da parte del Tribunale Supremo Elettorale (Tse), il controverso ritorno degli osservatori dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), il coprifuoco di sei giorni indetto dal governo e la custodia dei verbali elettorali da parte dei militari e della polizia, gli stessi che hanno partecipato a quello che il Mas definisce il "colpo di stato" dello scorso anno. "Ad oggi il Tse non ha mostrato se il sistema di conteggio rapido ha certificazione internazionale come quella che aveva il sistema di conteggio lo scorso anno", ha dichiarato il portavoce del Movimento, Marianela Paco. Il partito che candida alla presidenza l'ex ministro dell'Economia, Luis Arce, ha avvertito inoltre sui rischi che comporta il fatto che il governo abbia decretato "come mai prima nella storia democratica boliviana, uno stato di eccezione di sei giorni prima e dopo del processo elettorale". Per quanto riguarda la missione di osservatori dell'Osa, il Mas ritiene che si tratta di "un affronto al popolo boliviano e un chiaro sabotaggio in corso contro il ritorno alla democrazia", dato che "gli osservatori sono gli stessi dello scorso anno". (segue) (Brb)