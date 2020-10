Usa: Nypd arresta leader ebreo ortodosso per istigazione alla rivolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Harold "Heshy" Tischler, un attivista ebreo ortodosso di alto profilo, è stato arrestato dalla polizia newyorchese con l'accusa di istigazione alla rivolta e di aver aggredito un giornalista. Sarà accusato di istigazione alla rivolta e alla detenzione illegale in relazione all'aggressione di un giornalista avvenuta il 7 ottobre 2020 a Brooklyn, ha dichiarato la Nypd su Twitter. Tischler, insieme ai membri della comunità ebraica ortodossa di New York, aveva protestato contro le nuove misure del governatore Andrew Cuomo che limitano i raduni nei luoghi di culto per le aree identificate come focolai di Covid-19.(Nys)