Usa: Facebook rimuoverà post negazionisti sull'Olocausto

- Facebook sta rimuovendo i post che negano o distorcono l'Olocausto e inizierà a indirizzare le persone verso fonti autorevoli se cercano informazioni sul genocidio nazista. Lo riporta il sito "Politico". L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato la nuova policy lunedì, ed è l'ultimo tentativo dell'azienda in ordine di tempo per intervenire contro le teorie del complotto e la disinformazione in vista delle elezioni presidenziali americane che si terranno tra tre settimane. La decisione arriva su pressione dei sopravvissuti all'Olocausto in tutto il mondo che hanno iniziato una campagna che ha preso di mira Zuckerberg a partire da quest'estate, esortandolo ad agire per rimuovere i post di negazione dell'Olocausto dalla piattaforma social. (Nys)